Pakistan'dan Türkiye açıklaması!

Pakistan'ın başkenti İslamabat'ta gerçekleşen Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Ortak Basın Toplantısı'nda önemli açıklamalar geldi.



Pakistan Dışişleri Bakanı Şeyh Mahmud Kureyşi, '(Türkiye-Azerbaycan-Pakistan) Üçlü işbirliğimizi yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdik' açıklamasında bulundu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da '(Türkiye-Azerbaycan-Pakistan toplantısı) Bugün güvenlik, istikrar ve refahı artırma konusunda önemli kararlar verdik' dedi.



Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 'Pakistan ve Türkiye'den firmaları, kurtardığımız toprakların yeniden inşasına katılması için davet ediyorum' ifadelerii kullandı.