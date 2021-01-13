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İzmir'de sokaklar göle döndü!

İzmir genelinde etkili olan sağanak, su baskınlarını da beraberinde getirdi. Sağanağın etkisiyle sürücüler zor anlar yaşarken, rögarlar da taştı. Buca'da Gaziosmanpaşa ve Özbekistan caddelerinin kesiştiği noktada su akıntısına kapılan bir kadın, hastaneye kaldırıldı

Güncel / 13 Ocak 2021 Çarşamba 00:17
İzmir'de sokaklar göle döndü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak ve fırtına uyarısı yapılan İzmir'de sağanak, akşam saatlerinde etkili olmaya başladı.

Kısa sürede etkisini artıran yağış sebebiyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Su birikintileri nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklardaki rögarların taştığı görüldü.

SELE KAPILAN BİR KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Konak'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi önündeki alt geçit su baskını nedeniyle trafiğe kapandı. Buca'da Gaziosmanpaşa ve Özbekistan caddelerinin kesiştiği noktada su akıntısına kapılan bir kadın, bölgedeki bekçiler tarafından kurtarılarak polis aracıyla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aynı ilçedeki Gediz ve Gürçeşme semtleri ile 3533 Sokak ve çevresinde de şiddetli yağış nedeniyle su taşkını yaşandı. Karşıyaka'ya gidiş yönünde Altınyol'un bazı noktalarında, Karabağlar'ın Yeşillik Caddesi'nde derin su birikintileri oluştu.

YAĞIŞ GECE BOYUNCA SÜRECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ihbarlar üzerine kentin çeşitli noktalarına sevk ediliyor. Kuvvetli yağışın etkisinin gece boyunca sürmesi bekleniyor.

ÖzbekistanKarşıyaka

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