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İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu'ndan bomba itiraf

CHP’de üst üste yaşanan skandalların ardından ittifakı İYİ Parti ile yaşanan anlaşmazlık kulislerde konuşulurken İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu’ndan bomba gibi bir itiraf geldi. Tatlıoğlu, bir partilinin Millet İttifakı'nın geleceğiyle ilgili sorusuna verdiği cevapta "Bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile Türkiye'yi birlikte yönetelim iddiamız yok. Biz seçim ittifakı yaptık. Böyle bir ittifaka da zorunlu olarak girdik" dedi.

Güncel / 13 Ocak 2021 Çarşamba 18:52
İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu'ndan bomba itiraf

İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Erhan Usta ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale ile birlikte partisinin Burdur İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

'SEÇİM İTTİFAKI YAPTIK'

Bir partilinin Millet İttifakı'nın geleceğiyle ilgili sorusu üzerine İsmail Tatlıoğlu, 'Biz, seçim ittifakı yaptık. Demokratik alanın genişlemesi için böyle bir ittifak yaptık. Hatırlarsanız böyle bir ittifaka da zorunlu olarak girdik ve sonra bunu organize ettik' dedi.

'CHP İLE BİRLİKTE YÖNETELİM İDDİAMIZ YOK'

Birlikteliğe dair taraflardan dolayı bazı 'arızalar' yaşadıklarını ifade eden Tatlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bu süreçte elbette ki birlikteliğimizin taraflardan dolayı arızaları var.

Yani nasıl bizim için bu (bozkurt işareti yaptı) karşı taraf için arıza ise o taraflar için de arızalar var ama biz şunu biliyoruz ki bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile Türkiye'yi birlikte yönetelim iddiamız yok. Var mı? Yok. Bizim birlikte Türkiye'nin önünü açalım iddiamız var. Her partinin kendi Cumhurbaşkanı adayı vardı. Biz kazansaydık Türkiye'yi Meral Akşener yönetecekti, CHP kazansaydı Muharrem İnce yönetecekti.'

Meral AkşenerMilletvekiliCumhuriyet Halk PartisiMuharrem İnce

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