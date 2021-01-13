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İphone 13'te şarj girişi olmayacak!

Apple'ın geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu iPhone 12 serisi telefonlarının ardından şimdi sırada iPhone 13 var. Apple'a yakın kaynaklara göre bu telefonların en önemli özelliği şarj girişinin olmaması olacak.

Teknoloji / 13 Ocak 2021 Çarşamba 22:45
İphone 13'te şarj girişi olmayacak!

Apple, iPhone 12 serisi telefonlarıyla birlikte ilk kez şarj adaptörünü ve kulaklığı telefonların kutu içeriğinden kaldırarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu kararı kullanıcılarca sorgulanırken, Xiaomi'nin de Mi 11 serisi telefonlarında şarj adaptörünü kutudan çıkarması bu durumun bir akıma dönüştüğünü gösteriyor.

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in ardından bu yıl Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 13 serisi ise yeni özelliklerle dikkat çekecek. Henüz yeni telefonlarla ilgili net bilgi bulunmasa da, Apple'a yakın kaynakların iddiasına göre bu telefonlar önemli yenilikleri beraberinde getirecek.

Geçen yıl olduğu gibi Apple bu yıl da seriyi 4 telefonda devam ettirecek: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 geliyor, şarj girişi kaldırılıyor

ŞARJ GİRİŞİ ARTIK YOK

iPhone 13 serisinin en dikkat çeken özelliği şarj girişinin bulunmaması. Şarj adaptörünü yeni telefonlarının kutusundan kaldıran şirket, bu adaptörlere ihtiyaç duyulmaması için şarj girişini de kaldıracak ve yeni nesil iPhone modelleri kablosuz şarj olacak.

iPhone 8 serisinden itibaren kablosuz şarj desteği veren Apple, böylece kablo karmaşasından tamamen kurtulmayı amaçlıyor.

120 Hz ekran yenileme hızıyla gelmesi beklenen yeni iPhone modelleri, ekranlarında LTPO panel teknolojisini kullanacak. Bu teknoloji sayesinde ekranın aktif olarak kullanılmadığı durumlarda ekran yenileme hızı 1 Hz'e kadar düşürülecek.

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