HDP'li Sancar tehdit etti: Bizi kapatırlarsa...

HDP'li Mithat Sancar, HDP'nin kapatılmasına yönelik çağrılara ilişkin verdiği cevaplarda tehditlerde bulundu.



Artı TV yayınına katılan Sancar, 'HDP kapatılırsa sonuçlarının ne olacağı' yönündeki bir soruya 'denesinler görsünler' cevabını verdi. Erken seçim çağrılarına dair ise “Seçimin 2023'e kalacağını düşünmüyorum” dedi.



Muhalefete çağrı



Sancar, açıklamalarında muhalefet partilerine de çağrıda bulundu. Muhalefetin daha cesur davranması gerektiğini söyleyen Sancar, “Bu sadece HDP meselesi değil. Muhalefet daha cesur davranmalı” şeklinde konuştu.