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HDP'li başkan terörden hapis!

HDP'li isimlerin terör örgütü PKK ile bağlantıları teker teker ortaya çıkıyor. Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, yargılandığı davada "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güncel / 13 Ocak 2021 Çarşamba 00:12
HDP'li başkan terörden hapis!

HDP'li isimlerin terör örgütü PKK ile bağlantıları teker teker ortaya çıkıyor.

Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, Karaman, avukatları ve HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede hazır bulundu.

Karaman, önceki savunmalarını yineleyerek beraatini istedi.

TERÖR PROPAGANDASI

Avukatların beyanlarını alan mahkeme heyeti, Karaman'ın "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl bir ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

Karaman, "terör örgütü propagandası yapma" ile "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan beraat etti.

Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 Ekim 2019'da gözaltına alınan Karaman, 17 Ekim'de "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Karaman, 5 Ocak'ta görülen duruşmada tahliye edilmişti.

Milletvekili

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