FETÖ'cü teröristleri İSBAK'ta işe alan İmamoğlu, 15 Temmuz gazisini mobbingle işten çıkarttı!

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir skandal daha geldi. FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde sosyal medyada örgüt lehine provokasyon yaptığı ve Başkan Erdoğan’ın gözaltına alındığı yalanını servis eden FETÖ’cü Saffet Dağbakan’ı İBB İSBAK'ta işe alan İmamoğlu, 15 Temmuz gazisini işten çıkarttı. Mobbing'e maruz kalan Oğuzhan Uzuner İBB'den istifa ettirildi.
15 Temmuz gazilerinden Oğuzhan Uzuner İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İmar A:Ş de çalışıyordu.
CHP'li belediye uyguladığı mobbingle işten zorla istifa ettirirken akıllara geçtiğimiz günlerde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'cü Saffet Dağbakan'ı işe almış olmasını getirdi.
Vatandaşlar sosyal medyada bu zulme sessiz kalmadı. Paylaşımların bir kısmı şöyle...