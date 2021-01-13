USD (Alış - Satış) : 7,46 - 7,47 EURO (Alış - Satış) : 9,07 - 9,09

Ekrem’in rezaletine Mimarlar Odası bile sahip çıkmadı

Skandallar silsilesine her gün yeni bir halka ekleyen CHP’li Ekrem İmamoğlu, şimdi de Mimar Sinan’ın nadide eserlerinden olan Üsküdar’daki Şemsi Paşa Camii ile deniz arasına döktürdüğü beton skandalı ile gündemde... Projeye CHP’nin arka bahçesi olarak bilinen Mimarlar Odası bile destek vermedi.

Güncel / 13 Ocak 2021 Çarşamba 09:19
Ekrem’in rezaletine Mimarlar Odası bile sahip çıkmadı

Skandallar silsilesine her gün yeni bir halka ekleyen CHP'li Ekrem İmamoğlu, şimdi de Mimar Sinan'ın nadide eserlerinden olan ve Üsküdar'da yer alan Şemsi Paşa Camii'ndeki yol çalışmasıyla gündemde. Beyaz Türklerin yaşadığı yalıların önüne sahil yolu yapmayı aklından geçirmeyen “Beton Ekrem” lakaplı CHP'li İmamoğlu'nun, uygulamaya koyduğu proje ile 441 yıllık tarihi Şemsi Paşa Camii'nin “yalı” özelliğini kaybetmesine neden oldu. CHP'li İmamoğlu'nun kendi projelerini yapmak yerine, 3 buçuk yıl önce rafa kaldırılan bir projeyi yeniden hayata geçirerek, cami ile deniz arasına tarihi dokuyu bozması ise tepki topladı.

Hastane yolunu yapmadı ama camiye yol yaptı
“Para yok” diyerek pandemi döneminde İstanbul halkı için hayati önem taşıyan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, büyük bir rezalete imza atarak Üsküdar'da bulunan 441 yıllık Şemsi Paşa Camii ile deniz arasına beton yol yaptı. CHP'nin oy deposu olarak bilinen ve Beyaz Türklerin yaşadığı İstanbul'daki toplam 366 adet yalının önüne sahil yolu yapmayı aklından geçirmeyen “Beton Ekrem” lakaplı İmamoğlu'nun, uygulamaya koyduğu çelik konsol sistemi nedeniyle tarihi Şemsi Paşa Camii'nin “yalı” özelliği kayboldu. Seçim sürecinde orijinal projelerle İstanbulluların karşısına çıktığını söyleyen CHP'li İmamoğlu'nun, 3 buçuk yıl önce rafa kaldırılan bir projeyi apar topar bir şekilde yeniden hayata geçirmesi ise tepkilere neden oldu. Ekrem İmamoğlu yaptığı tarihi eser düşmanlığıyla İstanbulluların tepkisini toplarken, CHP'nin “arka bahçesi” niteliğindeki STK'lara bile pes dedirtti.

Mimarlar odası da İmamoğlu'na karşı
Mimar Sinan'ın en güzel eserlerinden biri olan ve kamuoyunca “Kuşkonmaz Camii” olarak bilinen Şemsi Paşa Camii ile deniz arasına İBB tarafından yol yapılması ile ilgili ulaştığımız Mimarlar Odası, ‘İmamoğlu'nun yaptığı yola karşı olduklarını ve gerekli kurumlarla gerçekleştirdikleri yazışmaların cevaplarını beklediklerini' aktardı. Mimarlar Odası Kadıköy temsilciliği, gazetemize yaptığı açıklamada, “2017'deki projeye karşı oldukları gibi Ekrem İmamoğlu'nun çalışmasına da karşı olduklarını ve yapılan yolun Yönetim Kurulu'nun gündem maddesi arasında olduğunu” aktardı. Konuyla alakalı olarak kısa bir süre içinde açıklama yapmayı planladıklarını aktaran Mimar Odası temsilcisi, İmamoğlu'nun yaptığı yol çalışması ile ilgili yargının vereceği kararı bekleyeceklerini söyledi.

Tepkiler çığ gibi
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı beton yol ile tarihi Şemsi Paşa Camii'ni “yol geçen hanına” çevirecek olmasına sosyal medyadan tepki çığ gibi geldi. Şemsi Paşa Camii'nin dolguya kurban edilmemesi gerektiğini söyleyen Mimar Mehmet Öğün, twitter'dan yaptığı açıklamada, “Üsküdar Şemsi Paşa Camii'nin denizle kurduğu ilişkiyi değiştirmek, onu var eden, özel kılan ‘asli kararlara' müdahale etmek anlamına gelir” dedi. Yine sosyal medyadan açıklama yapan bir diğer mimar Halil İbrahim Düzenli ise “Bir HALK, şehrin mücevheri bir CAMİ ile dünyanın kıymetlisi bir DENİZ arasından DAR bir yoldan geçse ne olur? Her iki kıymetin yüceliğini kavramaya ve onların çağrıştırdığı sonsuzluğu tefekküre sebep olur. Acilen bu “yol genişletmesi”nden vaz geçilmeli!” diyerek, tarihi katleden bu hatadan dönülmesi gerektiğini söyledi.

Mimar Sinan

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

ALLAH NEREDEDİR?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı