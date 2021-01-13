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Çanta çanta insan eti ve kemiği! Ekipler bölgede yenisini buldu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde dün çanta içerisinde insana ait kemikler bulunmuştu. Bugün aynı bölgede yeni bir çanta daha bulundu. Kemiklerden doku örnekleri alınırken, kayıp başvurularındaki DNA'larla karşılaştırma yapılacak.

Güncel / 13 Ocak 2021 Çarşamba 16:52
Çanta çanta insan eti ve kemiği! Ekipler bölgede yenisini buldu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde dün akşam derede bir çanta içerisinde bulunan et ve kemik parçaları yapılan inceleme sonrasında insana ait olduğu belirlendi. Bölgede geniş çaplı inceleme başlatan ekipler tarafından yeni bir çanta bulundu. Harekete geçen ekipler, çantayı incelemek için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi’nde dün akşam bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Çark Deresi’nde bir çantanın içerisinde insana ait olduğu tahmin edilen et ve kemik parçaları buldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin derede yaptığı geniş çaplı araştırma sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ndeki otopsi merkezine götürülen kemiklerin kol ve bacağa ait olduğu ortaya çıktı.

Yapılan ilk incelemelerden sonra çanta içerisinde bulunan parçaların insana ait olduğu belirlendi. Parçalardan alınan doku örneği, DNA profilinin çıkartılarak kayıp başvurularıyla karşılaştırılması amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Aynı bölgede ikinci çanta bulundu Öte yandan, insana ait olduğu öğrenilen et ve kemik parçalarının bulunduğu bölge Yalova Emniyet Genel Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede cesedin parçalarının bulunması için çalışma başlatılırken ekipler arama çalışması sırasında yeni bir çanta daha buldu.

Geniş güvenlik önlemi alınan bölgede ekipler çantayı incelemek için çalışma başlattı.

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