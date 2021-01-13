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Borsa İstanbul'dan bir rekor daha!

Borsa İstanbul bir rekora daha imza attı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,63 artışla 13 Ocak'ı 1.559,28 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.567,88 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Güncel / 13 Ocak 2021 Çarşamba 20:48
Borsa İstanbul'dan bir rekor daha!

Borsa İstanbul rekora doymuyor.

EN YÜKSEK KAPANIŞ

BIST 100 endeksi, yüzde 0,63 artışla 13 Ocak'ı 1.559,28 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.567,88 puanla da rekor seviyeyi gördü. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 36,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 ve holding endeksi yüzde 1,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,69 ile tekstil, deri, en çok kaybettiren ise yüzde 4,95 ile spor oldu.

REKOR SEVİYE

Sanayi üretim endeksinin beklentilerden iyi gelmesiyle günü 1.559,28 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, 1.567,88 puanla da rekor seviyeyi gördü. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi üyelerinin, dün akşamki konuşmalarında mali teşviklerin önemine dikkati çekmeleri ve Fed'in genişlemeci politikasını devam ettireceğini vurgulamalarının yanı sıra ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın yarın detaylarını açıklaması beklenen mali teşvik paketinin pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Yarın yurt içinde konut satış istatistikleri, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma, Avrupa Merkez Bankası tutanakları, Çin'de dış ticaret dengesi, Almanya'da büyüme, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.580 puanın direnç, 1.500 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Almanya

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