Başkan Erdoğan, Denktaş'ı unutmadı!

Erdoğan, yeni katıldığı Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesine birlikte yıllarca omuz verdiğimiz Rauf Denktaş'ı unutmayacağız. Vefatının dokuzuncu yılında 2004 yılından bir fotoğraf karesiyle, Rauf Bey'i rahmetle yad ediyorum..."