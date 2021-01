Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Kongreleri'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



"Salgın nedeniyle ara verdiğimiz kongrelerimize bugün yeniden başlıyoruz.



Hedefimiz Şubat ayının son günlerinde planladığımız İzmir, Ankara ve İstanbul kongreleri ile birlikte bu süreci tamamlamaktır. Böylece büyük kongre öncesi tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız.



AK Parti kendini yenileme kabiliyeti en yüksek partidir. Kadın ve gençlik kollarımızla birlikte ülkemizin en geniş tabanlı partisi konumundayız. Salgına rağmen geçen yıl üye sayımızı 1 milyon artırmış olmamız, milletimizin partiye sahip çıktığının göstergesidir.



Medya ve sosyal medya mecraları elbette önemlidir. Ancak siyasette asıl belirleyici olan yüz yüzedir. AK Parti bakımından milletimizin her bireyine ulaşmada zorluk yoktur. Türkiye'nin en yaygın teşkilat ağına sahip partisiyiz. Şayet buna rağmen gönlünü kazanmak için ulaşmadığımız, kapısını çalmadığımız tek bir kişi dahi varsa bu bizim eksiğimizdir.



En büyük beklentim 2023'e kadar her günümüzü seçim günü gibi görüp çalışmaktır. Yılın her günü milletimizle mâl olmayanın seçim günü diyecek sözü kalmaz. Milletin gönlüne girmek için gece gündüz çalışmayan, yanlış yerde yanlış göreve talip demektir. Gücümüzü de ilhamımızı da milletten alır, birikimimizi ve imkanlarımızı sadece millete hizmet için kullanırız. 19 yıldır girdiğimiz seçimden birinci çıkmanın gerisindeki hikmet budur.



İnşallah 2023 seçimlerinde hem mecliste ezici bir çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhur Başkanlığı seçimini tekrar kazanacağız.



Cumhur İttifakı olarak, gerek AK Parti gerek MHP olarak gerek BBP olarak, Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürümektedir, yürüyecektir.



KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER



Bizi de ne terör örgütlerinin alçaklıkları, ne kuyruk acısıyla üzerimize saldıranların oyunları ne de önümüze konulan tuzaklar yoruyor.



Hepsinin de üstesinden geldik, geliriz. Bizi asıl yoran bu ülkenin selameti için omuz omuza hareket etmemiz gerekenlerin sergiledikleri tavırlardır.



Hizmet yolunda yapılan rekabet kaliteyi yükseltir.



Söylem ve yöntemler ülkenin en büyük 2. partisinin merkezine yerleşmiştir. Biz bu anlayışı muhatap almak istemiyoruz ancak öyle sözler söylüyor ve yapıyorlar ki, milletimize olan saygımız gereği hadlerini bildirmek mecburiyetinde kalıyoruz.



Mesela bu zihniyetin temsilcisi olan zat, dün yine bühtan üzerine bühtan sergiledi. Neymiş efendim, CHP Türkiye'yi büyütmüş. AK Parti Türkiye'yi büyütmek için çalışmamış... Eh kısmen doğru bir tespit. Gerçekten de CHP hep Türkiye'nin sorunlarını, dertlerini, ayağındaki prangaları büyütmüş bir partidir.



Milletimizin hafızasında CHP büyük acıların partisidir. AK Parti ise CHP'nin başımıza sardığı sorunların hepsini ortadan kaldırmak için çalışmıştır. İcraatlarımızın büyüklüğü bu tartışmanın konusu bile olamaz.



Bunu söyleyen kim? hayatında karar verici olarak tek bir saniye görev yapmamış, tek bir konuda ifade ortaya koymamış, irade ortaya koymamış, SGK'yı batırmış, millet ve memleketin hayrına tek bir işe omuz vermemiş birisi.



Ve devam ediyor... 'Seçim kişiyi Cumhurbaşkanı yapmaz...' Arkasından da bir sürü laf kalabalığıyla da asıl niyetini gizlemeye çalışıyor. Bunlar yıllarca darbecilerden cuntacılardan Cumhurbaşkanı seçmeye alıştılar. Milletin önce 2014'te, ardından yeni sistemle birlikte 2018'de doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanını hâlâ hazmedemiyorlar.



Kendi partilerinde işler kaset, taciz ve tecavüzle, hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihiyle bir göreve gelebilmeyi hafsalalarına sığdıramıyorlar.



Aslına bakarsanız bu kişinin kürsüde ettiği her laf, Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir. İsraf her konuda olduğu gibi bu konuda da haramdır. En vakimi de aynı yalan ve iftiraları döne döne tekrarlamayı siyaset sanan bu zihniyetin, ülkenin 2. büyük partisinin başında kalabiliyor olmasıdır.



Kendisinde zaten olmayan vasıfları sürekli soru cümleleriyle ifade eden bu karikatür zatın psikolojik analizi işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir



Cumhurbaşkanına verilen sorumluluklardan habersiz, aynı zamanda siyasi sıfata sahip olduğunu bilmeyen birisi, daha alfabenin A'sında çuvallamıştır.



Kendince herkesi aldatmaya çalışan bir kişinin zaten diğer söyledikleri hükümsüzdür.



Teröristlere 'arkadaş' diyen birinin sözleri hükümsüzdür.



Her seçimi kaybetmiş bu zatın, zerre kadar onuru, kendisine azıcık saygısı olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi.



Yalan çıtasını sürekli yükselterek örtmeye çalışan birisinden ülkeye fayda gelmez.



Bu zihniyeti en kısa sürede tasfiye edeceklerine inanıyorum."