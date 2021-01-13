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Bakan Koca'dan kritik açıklamalar!

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde, aşı gündemi ile toplandı.Çinli SinoVac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının testleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına yapılmıştı. Acil Kullanım Onayı verilmesi durumunda Türkiye'de aşılama başlayacak. Bakan Koca'da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Güncel / 13 Ocak 2021 Çarşamba 19:06
Bakan Koca'dan kritik açıklamalar!

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde, aşı gündemi ile toplandı.Çinli SinoVac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının testleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına yapılmıştı. Acil Kullanım Onayı verilmesi durumunda Türkiye'de aşılama başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

AŞILAMA BUGÜN BAŞLIYOR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da canlı yayında koronavirüs aşısı yaptıracak. 

İlk doz Kovid-19 aşıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine bugün yapılacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Koca, bugünkü Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kısa bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu Üyelerine, Ankara Şehir Hastanesinde ilk doz Kovid-19 aşıları yapılacak.

ACİL KULLANIM ONAYI VERİLDİ
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için 'Acil Kullanım Onayı' verildi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen ve halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında kullanılması planlanan 'Coronavac 600 SU/0.5 ml IM Enjeksiyon Süspansiyon İçeren Flakon' isimli aşının, halka hızlı erişiminin sağlanması için Acil Kullanım Onayı kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

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