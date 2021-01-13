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Bakan Koca canlı yayında aşı oldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı oldu.

Güncel / 13 Ocak 2021 Çarşamba 19:18
Bakan Koca canlı yayında aşı oldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyeleri canlı yayında aşı oldu. 

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumumuz 14 gün sürecek güvenlik süreçlerine başlamıştı. Bugün itibarıyla testler tamamlandı. Ülkemize gelen her aşı için bu güvenlik testleri rutin olarak yapılmaktadır.

Aşının yeterince güvenli olduğu anlaşılmış ve acil kullanım onayı için süreç başlamıştı. Akşam saatlerinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz aşı için acil kullanım onayı vermiştir.

Öncü olarak ilk aşıyı kendimin yaptıracağını sizlere daha önce de ilan etmiştim. Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlar ile birlikte ilk aşıyı olacağız.
Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılarına başlanacaktır. Vatandaşlarımız aşılama seyrini web sitesinden canlı olarak takip edebileceklerdir.

Aşıların üzerinde bulunan kare kod sistemiyle adına tahsis edilen kişiden başkaya aşılamak mümkün değildir. Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar, randevu alarak aşılamaya gidecektir.

Aşı çalışmalarında vatandaşlarımızı motive edecek devlet büyüklerimizin aşılanması için Bilim Kurulumuz yararlı buldu.

Bugün bizi 1 yıl boyunca yıpratan, her hanemize temas eden küresel bir salgının yıkıcı etkisine karşı başlatığımız bir gündür.

Bu önemli günün hepimizin sağlığı ve toplumuzun huzuru için aşılama programına destek olmanızı rica ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi Bilim Kurulu üyelerimizle birlikte Ankara Şehir Hastanemize hemen geçerek aşı programımızı başlatacağız.



FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRDI

İlk doz Kovid-19 aşıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine bugün yapıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Koca, bugünkü Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kısa bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu Üyelerine, Ankara Şehir Hastanesinde ilk doz Kovid-19 aşıları yapılacak.

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