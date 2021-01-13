Ankara kara teslim! Mansur Yavaş uyuyor!

Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle birçok ilde kar yağışı görülmemişti.



Birçok il gibi kuraklıkla karşı karşıya olan Ankara, güne beyaz örtüyle başladı.



Başkent'in ilk olarak yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.



KAR YAĞIŞI BAŞLADI



Ankara'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının giderek azaldığı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.



Ak Parti Grup Başkanvekili Murat Köse'nin kendi hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li Mansur Yavaş ve ekiplerinin sorumlu olduğu yolları açmadığı gözlenirken Yavaş'ın yapması gerekeni Ak Partili belediye yaptı.



Kendi ekiplerini kurup çalışmalar yapacağını söyleyen CHP'li Başkan Mansur Yavaş, Vatandaşın mağduriyetine sebep oldu.







İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN KARLI ANKARA GÖRÜNTÜSÜ



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Ankara'nın karlı halini Twitter hesabından paylaştı.



Fahrettin Altun'un "Ankara böyle" notuyla yayınladığı görüntüde, kentin kar yağışı etkisi altında kaldığı görüldü.





