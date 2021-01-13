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Ankara kara teslim! Mansur Yavaş uyuyor!

Bugün en yüksek sıcaklığın 5 derece olacağı belirtilen Ankara'da kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte Ankara, beyaz örtüyle kaplandı. Ak Parti Grup Başkanvekili Murat Köse'nin kendi hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li Mansur Yavaş ve ekiplerinin sorumlu olduğu yolları açmadığı gözlenirken vatandaşı mağdur eden CHP'li başkan Mansur Yavaş'tan bir açıklama gelmedi. Yavaş'ın kendi ekiplerini kurup çalışmaları gerçekleştireceği belirtilse de görev süresi 2 yıl boyunca Ankara hiçbir gelişim gösteremedi.

Yaşam / 13 Ocak 2021 Çarşamba 11:36
Ankara kara teslim! Mansur Yavaş uyuyor!

Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle birçok ilde kar yağışı görülmemişti.

Birçok il gibi kuraklıkla karşı karşıya olan Ankara, güne beyaz örtüyle başladı.

Başkent'in ilk olarak yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının giderek azaldığı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Ak Parti Grup Başkanvekili Murat Köse'nin kendi hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li Mansur Yavaş ve ekiplerinin sorumlu olduğu yolları açmadığı gözlenirken Yavaş'ın yapması gerekeni Ak Partili belediye yaptı.

Kendi ekiplerini kurup çalışmalar yapacağını söyleyen CHP'li Başkan Mansur Yavaş, Vatandaşın mağduriyetine sebep oldu.



İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN KARLI ANKARA GÖRÜNTÜSÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Ankara'nın karlı halini Twitter hesabından paylaştı.

Fahrettin Altun'un "Ankara böyle" notuyla yayınladığı görüntüde, kentin kar yağışı etkisi altında kaldığı görüldü.


Mansur Yavaş

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