Youtube'da büyük değişiklik!

Google servisleri ve uygulamaları üstünde geliştirmelere hız kesmeden devam ediyor. Bunların başında popüler video platformu YouTube geliyor. Geçtiğimiz haftalar içinde YouTube'ta kullanımı kolaylaştırmak adına yeni algoritmaların test edildiği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise başka bir değişiklik daha var.



Bilindiği üzere YouTube'ta etiket (Hashtag) özelliği yer alıyor. Fakat YouTube etiketlerinin çalışma prensibi, Twitter'daki gibi değildi. İşte şirket bu noktada artık farklı bir adım attı ve etiket sisteminde değişiklik gerçekleştirdi. Artık YouTube'taki etiketler, Twitter'daki gibi çalışacak.



Artık bir YouTube videosunun açıklama kısmında veya başlığında bulunan etikete tıkladığınızda, doğrudan videoların bulunduğu veya söz konusu etiketi kullanan yada etiketle ilgili seçilmiş bir bölüme gidebileceksiniz.



Şu an masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilir olan yeni sistem ile ilgili YouTube, destek sayfasından şu şekilde açıklama yaptı;



"Yakın zamanda içeriği birlikte gruplama ve etiketler aracılığıyla videoları keşfetmenize yardımcı olacak şekilde bir güncelleme yaptık. Önceden, YouTube'da bir etiket aradıysanız veya bir etikete tıkladıysanız, videoda etiket kullanan içeriğin yanı sıra diğer ilgili içeriklerin bir kombinasyonunu görürdünüz.



Bugünden itibaren masaüstü veya mobil uygulama olsun, YouTube'da belirli bir etiket arayan herkes, en iyi videoları en üstte tutmak için sıralanan etiketli videoları içeren yeni bir özel sayfa görecektir. YouTube'da gördüğünüz otomatik olarak bağlantılı herhangi bir etikete tıklayarak da bu sayfalara gidebilirsiniz." (Shiftdelete)