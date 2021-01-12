WhatsApp güncellemesini kabul edenler en çok bu konudan şikayetçi

Şikayetvar son bir haftada değişen internet sosyal medya uygulamalarını masaya yatırdı. Kullanıcıların WhatsApp’la ilgili en çok nelerden şikayet ettiği konular belli oldu. Ayrıca, mesajlaşma platformlarıyla ilgili ne kadar arama yapıldığı da belirlendi.



Şikayetvar Marka Sayfası Ziyaret Trendi’ne göre, Şikayetvar’ın WhatsApp sayfası hafta sonu içerisinde 87 bin 468 kez görüntülenerek internet sosyal medya uygulamaları kategorisinde en çok ziyaret edilen marka oldu. WhatsApp’ı aynı zaman aralığında 54 bin 354 sayfa görüntülenmesiyle BİP takip etti. Kullanıcıların bu dönemde tercih ettiği bir başka olan Telegram ise 3 bin 992 kez görüntülenerek üçüncü sırada yer aldı.