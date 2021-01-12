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Survivor'dan diskalifiye mi olacak?

TV8 ekranlarında 9 Ocak akşamı ile yayınlanmaya başlayan Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışması büyük bir heyecanla izlenmeye devam ediyor. Survivor'da gönüllüler takımı geçtiğimiz akşam oy kullanırken konseyde duygusal anlar yaşandı. Kırmızı alarm açıklaması yapan Acun Ilıcalı'nın bahsettiği kişinin Reşat olduğu ortaya çıktı. Reşat'ın büyük bir sakatlık geçirmesinin ardından diskalifiye olabileceği ihtimali gündeme geldi.

Televizyon / 12 Ocak 2021 Salı 11:15
Survivor'dan diskalifiye mi olacak?

11 Ocak akşamı yayınlanan Surivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler programı ada konseyi ile izleyenleri ekran başına kilitledi. İkinci eleme adayının belirlenmesi için toplanıldı. Acun Ilıcalı'nın 'Kırmızı alarm' dediği olay ise hem yarışmacıları hem de ekran başındakileri heyecanlandırdı.

Geçtiğimiz gün sakatlanan Cemal Hünal'ın diskalifiye haberi beklerken Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından kafalar karıştı. Acun Ilıcalı'nın Reşat'ın sakatlığından dolayı elenebileceğini açıklaması Gönüllüler takımında büyük üzüntü yarattı. Reşat, devam edebileceğini söylese de Acun Ilıcalı son kararı doktorun vereceğini söyledi.

CEMAL HÜNAL DA SAKATLANMIŞTI

İlk dokunulmazlık oyunu için kıyasıya yarışan iki takımda Cemal Hünal'ın rahatsızlığı nedeniyle yaşadıkları ekrana damga vurmuştu. 10 Ocak günü geçirdiği rahatsızlık nedeniyle de nefes almakta güçlük çektiğini dile getirmişti.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yepyeni bir haftaya başlanan Survivor'ın 11 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde ünlülüer ve gönüllüler takımı arasında ödül oyunu oynandı. Kıyasıya mücadelede zaman zaman gergin dakikalar yaşandı. Günün sonunda ödül oyununu kazanan takım 10'a 5'lik skorla gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR'DA ÖDÜL NEYDİ?

11 Ocak Pazartesi akşamı oynanan Survivor ödül oyununda kazanacak takımın alacağı ödül belli oldu. Ödül oyununda yarışmacılara alet takımı verileceği açıklandı. Ödülü kazanan takım: ada şartlarında kullanabilecekleri çivi, halat, testere, çekiç gibi birçok yararlı aletin olduğu seti kazanacak.

SurvivorCemal HünalAcun Ilıcalı

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