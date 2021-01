Muharrem İnce'den Akşener'e jet yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen cuma günü parti genel merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamalara CHP'li Muharrem İnce'den yanıt geldi. 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kısa süre önce telefonla aranarak adaylıktan istifa etmesi istendiğini söyleyen Akşener, "Bana telefonlar açıldı, 'istifa et' diye 15 gün kala. Birinci turda yapıyoruz, sen bu işi bozuyorsun diye.



Ağzımı açtım mı? Zora sokacak bir cümlemi duymadınız. Sonra seçimler bitti, Sayın İnce ile ikimizin aldığı oy Sayın Ekmelettin İhsanoğlu kadar" demişti. Akşener'in bu sözlerine Yalova'nın Elmalık Köyü'ndeki evinde cevap veren İnce, Akşener'e istifa etmesi gerektiğini söyleyen kişiyi açıklaması gerektiğini vurguladı. Akşener'le bu telefon görüşmesini yapan kişiyi hainlikle suçlayan İnce, "Sayın Akşener bunu açıklamalıdır. Ortaya bir top atıp kenara çekilmek olmaz. Çekilecekse benim lehime çekilecekti. Benim bundan haberim yok. Benim haberim yoksa bu kişi kim. Sayın Akşener, kendisine telefon açan kişiyi açıklamalıdır. Bu kişi kim? Zaten dostu değil. Çatı adayıyla seçime gitmek doğru bir iş değildir, katılımı düşürür. Bu kişinin kim olduğunu ben de merak ediyorum. O zaman içimizde bir hain var. Bu haini açıklasın, kim? Ben de merak ediyorum" dedi.



'BU AÇIKLAMALARIN HİÇBİR MANTIĞI YOK'



Meral Akşener'in adaylıktan istifa etmesinin kendisinin lehine bir durum olacağını belirten İnce, "Bu açıklamayı mantık silsilesine oturtamıyorum. Bana mantıklı bir açıklama gelmedi. Birincisi, bu kişi kimse, sayın Akşener bunu açıklamalıdır. Kamuoyuyla bunu paylaşmalıdır. İkincisi, adaylıktan istifa edecekse, benim lehime bir durum olacaktı. Bundan benim haberim yok. Bu nasıl oluyor? Sayın Akşener bunu açıklamalıdır. Bir diğer konu ise, çatı adayı birinci turda doğru değildir. Bunu öteden beri söylüyorum. Birinci turda birden fazla aday olmalıdır ki katılım yükselsin. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu 14 partinin çatı adayıydı. Yüzde 74 katılım var. Sayın Akşener, Demirtaş, Karamollaoğlu ve ben, bizler farklı aday olduğumuz zaman katılım yüzde 84 oldu. Bu işin mantığı yok. Bana sorsalardı çekilme derdim. Burada şöyle bir sorun var. Ben partimden 8 puan fazla aldım. Benim partimin oyu 22, benim oyum 30,6. Sayın Akşener ise partisinden 3 puan az aldı. Akşener, partisi kadar oy alabilseydi zaten seçim ikinci tura kalıyordu. Bu açıklamaların hiçbir mantığı yok. Sayın Akşener'e bu kişi kimmiş, 'Sen adaylıktan çekil, Muharrem İnce'yi destekle' dediyse o kişi Akşener'in dostu değildir. Bizim de dostumuz değildir. Mantıklı bir şey önermemiş" ifadelerini kullandı.



24 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI



24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde 3 milyon 649 bin 253 oy Meral Akşener, 15 milyon 336 bin 861 oy Muharrem İnce almıştı. Seçimi 25 milyon 325 bin oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 oy oranıyla kazanmıştı.



CHP'DEN TRANSFER VEKİL' İDDİASI



CHP'den, yaklaşık 10 milletvekilinin istifa ederek Muharrem İnce'nin yanında yer alacağı yönündeki iddialara cevap veren İnce, "Ayın 22'sinde Kurucular Kurulu'ndaki arkadaşlarımızla tüzük ve program çalışmalar için bir şehirde toplanacağız. Çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yakın bir zamanda daha geniş bir açıklama yapacağız. Siyasal toto oynamak istemiyorum ama tabi ki birçok arkadaşımız siyasal hareketimize katılacaktır. Zamanı gelince hepsini görecekler. O yüzden ben loto oynamak istemiyorum" diye konuştu.



Partiden henüz istifa etme durumunun olmadığını, zamanı gelince açıklama yapacağını belirten İnce şunları söyledi; "Ben gazetecilerin yorumları üzerinden siyaset yapamam. Benim ağzımdan ne çıkarsa o. Benim ağzımdan 'Şu gün istifa edeceğim' diye bir söz çıkmadı. Toplumların ve insanların dönüm noktaları vardır. Bizim tarihimizde 19 Mayıs, 30 Ağustos, 1 Mart gibi tarihler dönüm noktasıdır. 1 Mart 2003 tezkeresinin geçmemesi de önemli bir dönüm noktasıdır. Bağımsız Türkiye için önemli bir adımdır. Böyle dönüm noktalarında açıklamalar yapılır. Ama benim ağzımdan şu tarihte şunu yapacağım diye bir açıklama duymadım. Ben kendimden duymadım. Yazılanları okuyorum, 'Allah Allah, ben neler söylemişim' diyorum. Bugün, yarın diye bir şey söz konusu değil. Ayın 22'sinde tüzük ve programımızı görüşmek için arkadaşlarımızla toplanacağız. Sonrasında bir açıklama yaparız."