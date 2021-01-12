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Meteoroloji müjdeyi verdi!

Marmara Bölgesi'nde görülen sağanağın öğleden itibaren İstanbul Avrupa Yakası'nda etkili olması öngörülürken, gelen yağmurlarla barajlardaki doluluk oranında da artış bekleniyor.

Yaşam / 12 Ocak 2021 Salı 09:37
Meteoroloji müjdeyi verdi!

Kuraklık sonrası barajları kuruyan İstanbul için Meteoroloji'den sevindirici haber geldi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

ÖĞLENDEN SONRA İSTANBUL'DA ETKİLİ OLACAK

Yağışların, önce Trakya genelinde, öğleden itibaren İstanbul Avrupa Yakası'nda etkili olması bekleniyor.

Akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde, gece saatlerinden itibaren ise Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı, rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

SU BASKINI UYARISI

Söz konusu illerde kuvvetli yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

BARAJLARDAKİ SON DURUM

Yağmurun su baskını gibi olumsuz etkilerinin yanında, uzun zamandır kuraklık yaşanması nedeniyle neredeyse tamamen kuruyan İstanbul barajlarına da can suyu olması bekleniyor.

Kurak bir yıl geçiren İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı, geçtiğimiz cumartesi günü 19,16'ya kadar düşmüş, cumartesi sabahı başlayan ve hafta sonu kuvvetli yağan yağmur barajların yardımına yetişmişti.

2 günlük yağışlarla barajların doluluk oranı yüzde 21,13'e çıktı. Bugünden itibaren gelen yağmurlarla bu oran daha da artacak.

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