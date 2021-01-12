USD (Alış - Satış) : 7,46 - 7,47 EURO (Alış - Satış) : 9,07 - 9,09

Kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, İstanbul ve diğer bölgeler için yağış uyarısı yaptı.

Genel / 12 Ocak 2021 Salı 18:57
Kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, A Haber'de açıklamalarda bulundu.  Doğan, önümüzdeki günlerde Türkiye'nin hava durumu hakkında önemli bilgiler verdi.

"İSTANBUL BU SAATLERDEN İTİBAREN KUVVETLİ YAĞIŞIN ETKİSİ ALTINA GİRECEK"

Doğan, "İstanbul bu saatlerden itibaren kuvvetli yağışın etkisi altına girecek. Şuan Batı bölgelerde özellikle Silivri, Çatalca civarında başladı. Yarın sabaha kadar aralıklarla bu yağış devam edecek. Yarın sabah saatlerinden itibaren kar hafifleyecek. Türkiye geneline baktığımızda yarın Edirne, Kırklareli civarı ile Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu hariç tüm yurt yağışlı olacak. Yağışlarımız Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Ege'nin iç kesimleri ile Akdeniz'de kuvvetli olacak." diye konuştu.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Ayrıca Doğan bu bölgede yaşayanları sel ve su baskınlarına karşı uyararak dikkatli olunmasını istedi. Akdeniz, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de de kuvvetli lodos beklendiğini de dile getirdi.

YAĞIŞLAR TÜM YURDU ETKİSİ ALTINA ALACAK

Yağışların perşembe gününden itibaren tüm yurdu etkilemesi bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren hissedilir bir şekilde sıcaklıklarda azalma yaşanacak.

SICAKLIKLAR BATI'DA MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Batı'da ise mevsim normallerinin altında seyredecek.

"İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI HAFİF BİR ŞEKİLDE OLACAK"

Doğan, "Cuma günü bu soğumanın etkisiyle Batı bölgelerimizde özellikle de Marmara'da, Batı Karadeniz'de, Ege'nin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar yağışı olacak. İstanbul'daki kar yağışı hafif bir kar yağışı olacak. Ama diğer bölgelerdeki kar yağışları normal bir kar yağışı seyrinde olacaktır." diye konuştu.

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

ALLAH NEREDEDİR?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı