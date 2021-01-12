USD (Alış - Satış) : 7,46 - 7,47 EURO (Alış - Satış) : 9,07 - 9,09

Güne damga vuran kare!

Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Açılışa sevimli bir kediyle Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyetin çekindiği fotoğraf damga vurdu.

Güncel / 12 Ocak 2021 Salı 19:27
Güne damga vuran kare!

Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Ankara'da gerçekleştirilen törende konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, geleneksel kültürleri yaşatmanın önemine değindi.



Çocuklara ve yarının geleceği gençlere geçmişin ihtişamını yaşatmanın gururunu taşıdıklarını belirten Kazancı, "Üstlendiğimiz misyonu dünyaya duyurmaya devam ediyoruz.

Tesisimizin resmi açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapıyoruz. Tesisimizin inşaatından bugüne gelmesinde çok büyük emeği olan konfederasyon başkanımız sayın Bilal Erdoğan'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bugün geleneksel çocuk oyunlarını icra edilebileceğimiz alanlarımız, çocuk park alanlarımız ile yavrularımıza güzel bir mekan armağan ediyoruz." diyen Kazancı, şöyle devam etti:

"Bu alanda geleneksel kültürleri yaşatmayı gaye edinmiş ekibimizle, çocuklarımıza ve yarınımızın teminatı gençlerimize, geçmişin ihtişamını geleceğe taşımanın verdiği hazzı ve gururu yaşıyoruz. Biz biliyoruz ki daha alınacak çok yolumuz var. Bu yüzden 'At binenin, kılıç kuşananın.' dedik ve bu tesisimizi büyüklerimizin katkısıyla bitirdik." Geleceğin, ancak geçmişine sahip çıkanların olacağını vurgulayan Kazancı, "Atalarımızın kıymetli söylemleri nesiller boyunca zihnimize kazındı. Atlı biniciliği bütün vatandaşlarımızın istifade edebileceği bir spor dalına dönüştürdük. Bu inançla çıktığımız yolda bizleri yalnız bırakmayarak tesisimize teşrif buyurduğu için sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

GÜNÜN YÜREK ISITAN KARESİ!

Günün karesini sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Böyle de bir güzellik" notunu ekledi.

Recep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

ALLAH NEREDEDİR?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı