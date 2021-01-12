'Eren Operasyonları' başlatıldı!

Eren-1 Tendürek Opeasyonu'nda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve korucu timlerinden oluşan 1071 personel görev alıyor.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, 'Terör Örgütü'nü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül'ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık. EREN OPERASYONLARI'na,

Tendürek‘ten başladık' dedi.