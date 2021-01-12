Diyarbakır'da sevindiren gelişme

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu; son tedbirler nedeniyle iş yeri kapalı olan 2 bin 761 esnafa 1500 Lira ek nakdi destek, bu işyerlerinde çalışan 7 bin 362 kişiye erzak yardımı yapılacağını açıkladı.



2020 yılında Diyarbakır'da yeni kurulan şirket sayısı, kapanan şirket sayısının 9 katı. 229 şirket kapanırken 1994 yeni şirket kuruldu.







DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİRDEN ESNAFA EK DESTEK

Diyarbakır'da Koronavirüs Salgını tedbirleri nedeniyle işyerleri kapalı olan, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Diyarbakır Ticaret Odası'na kayıtlı 2 bin 761 işletmeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 1500 Lira ek nakdi destek verilecek. Ayrıca bu işletmelerde çalışan 7 bin 503 kişiye de gıda paketi dağıtılacak.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu ve Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya'nın da hazır bulunduğu toplantıda Vali Münir Karaloğlu; 1500 Lira desteğin, oda kayıtlarına göre ve defaten ödeneceğini, çalışanlara verilecek yardım kolilerinin ise evlere dağıtılacağını ifade etti.



KİMSE KİMSESİZ KALMADI

Vali Karaloğlu: “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, Vefa Destek Gruplarımız, Kızılay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve iş dünyamız salgın sürecinde bir dayanışma destanı yazdılar, devletimiz kimseyi kimsesiz bırakmadı. Bu dayanışmaya katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Karaloğlu; Diyarbakır'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımların da takip eden süreçte banka kartları aracılığıyla yapılacağını, bunun için 4 ilçede 2700 banka kartı dağıtımının tamamlandığını, 17 ilçede bu kartların dağıtılmaya devam edeceğini, ihtiyaç sahiplerinin alışverişlerini Diyarbakır'daki esnaftan yapmasıyla, hem ihtiyaç sahiplerine yardım hem de esnafa destek etmiş olacaklarını söyledi.







DİYARBAKIR'DA YÜZDE 70'E VARAN İYİLEŞME VAR

Kovid yoğun bakım doluluk oranlarının %29'lara gerilediği Diyarbakır'da, salgına karşı mücadelenin büyük bir kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Münir Karaloğlu; ”Neredeyse tamamen durdurduğumuz hayata yeniden başladıktan sonra, salgında yaşanan artış nedeniyle 17 Kasım itibarıyla yeni tedbirler almak zorunda kaldık. Bu tedbirleri Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etti. Akşam 9'dan sonra dışarı çıkmıyoruz. Cumartesi Pazar günü evdeyiz. Bazı esnaflarımızın faaliyetlerine kısıtlamalar getirdik. Bazı esnaflarımızın ise faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kaldık… Bugün 12 Ocak, bu tedbirlerin doğru tedbirler olduğunu hepimiz gördük, görüyoruz. Diyarbakır'ımızda tüm verilerde %70'e varan iyileşme var” dedi.



SALGIN SONRASINA BÜYÜK HAZIRLIK

Diyarbakır Valisi Karaloğlu; ”Salgınla mücadeleye devam ederken bir taraftan da; salgın tehdidinden kurtulacağımız günlere hazırlanıyoruz. En yakıcı sorunumuz olan işsizliğin çözümü için iş dünyamızla birlikte önemli çalışmalara imza atıyoruz. Yıllarca kapalı kalmış mermer maden ocaklarımızı açtık. Türk Telekom'un çağrı merkezini şehrimizde kurduk. 112 Çağrı Merkezimizi açtık. Organize Sanayi Bölgelerimizin sorunlarını çözdük, fabrika çarkları dönmeye başladı. Lojistik Merkezimiz plan aşamasından, proje aşamasına geçti. Mezopotamya'nın Altın Üçgeni Turizm projemizi başlattık. Yerli yabancı tur operatörleri, şehrimize yönelik tur programları hazırlamaya başladı. Surlarımızı bir cazibe merkezi yapmak üzere restorasyonlarımız ilerliyor. Diyarbakır'daki 1.150 kilometre yolu yeniliyoruz. Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı törenle, Deve Geçidi Köprümüzü açtık. Çevre yolumuz, şehrimizi kuşatacak şekilde ilerliyor. Millet Bahçelerimiz hazırlanıyor. 2021'i Diyarbakır'da kabuklu yemiş yılı ilan ettik. Mesleki Eğitim Seferberliğini başlattık.



Diyarbakır'ın umudunun dipdiri olduğunu, geleceğe güvenimizin arttığını ifade eden iki veriyi sizlerle paylaşmak istiyorum: Salgını bütün şiddetiyle yaşadığımız 2020 yılında Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın verilerine göre şehrimizde 1.028 iş yeri kapanırken 4 bin 556 iş yeri açıldı. Yani, kapananın 4 katı iş yeri işe başladı. Diyarbakır Ticaret Odamız verilerinde de aynı umut verici tabloyu görüyoruz. Odamıza kayıtlı 229 işletme kapanırken, 1.994 yeni işletme işe başladı. Yani, kapanan işletmelerin neredeyse 9 katı işletme işe başladı” dedi.