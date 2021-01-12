USD (Alış - Satış) : 7,46 - 7,47 EURO (Alış - Satış) : 9,07 - 9,09

Çin'de vakalar artıyor!

Çin'de koronavirüs kabusu devam ediyor! Dün son 6 ayın en kritik koronavirüs bilançosu açıklandı. Başkent Pekin’e bağlı, yaklaşık 1,2 milyon insanın yaşadığı kırsal bir bölge tam karantina altına alındı. Çin medyası, Hebei eyaletinin bir başka şehir olan ve 4,9 milyon kişinin yaşadığı Langfang tecrit altına alındığını aktardı.

Dünya / 12 Ocak 2021 Salı 23:46
Çin'de vakalar artıyor!

Langfang'a bağlı 12 köyde 20.000'den fazla Çinli, koronavirüs karantina merkezlerine gönderildi.

Çinli yetkililer bugün Pekin yakınlarındaki Hebei Eyaletine bağlı Langfang şehrini tecrit altına aldıklarını duyurdu. Şehrin 4,9 milyon sakini yedi gün boyunca karantina altında kalacak, şehre giriş çıkışlar kapatıldı.

ÇİN'DE KORONAVİRÜS SALGININA İLİŞKİN SON GELİŞMELER

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 13'ü yurt dışı kaynaklı, 55 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüse bağlı can kaybı olmadı. Yurt içi kaynaklı vakaların 40'ı Hebei, 1'i Heilongjiang eyaletlerinde, 1'i ise başkent Pekin'de tespit edildi.

Hebei eyaletinde Şıciacuang ve Şingtay kentlerinden sonra Pekin'in güneyindeki Guan kentinde de "7 günlük sokağa çıkma yasağı" ilan edildi. Hebei eyaletinde şubatta yapılması planlanan yerel Ulusal Halk Kongresi ve Ulusal Halk Danışma Konferansı ileri tarihe ertelendi.

Son 9 günde 305 vakanın ve en az 181 asemptomatik vakanın tespit edildiği Hebei eyaletinin Şıciacuang ve Şingtay kentlerinde, toplu testler uygulanmıştı. Eyalette okullar bir hafta önceden yarıyıl tatiline girerken, başkent Pekin ve Hebei arasında "seyahat kısıtlaması" getirilmişti. Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeni baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 591 vaka tespit edildi, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 260 kişi ise iyileşti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 13'ü yurt dışı kaynaklı, 55 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüse bağlı can kaybı olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 40'ı Hebei, 1'i Heilongjiang eyaletlerinde, 1'i ise başkent Pekin'de tespit edildi. Hebei eyaletinde Şıciacuang ve Şingtay kentlerinden sonra Pekin'in güneyindeki Guan kentinde de "7 günlük sokağa çıkma yasağı" ilan edildi.

Hebei eyaletinde şubatta yapılması planlanan yerel Ulusal Halk Kongresi ve Ulusal Halk Danışma Konferansı ileri tarihe ertelendi. Son 9 günde 305 vakanın ve en az 181 asemptomatik vakanın tespit edildiği Hebei eyaletinin Şıciacuang ve Şingtay kentlerinde, toplu testler uygulanmıştı. Eyalette okullar bir hafta önceden yarıyıl tatiline girerken, başkent Pekin ve Hebei arasında "seyahat kısıtlaması" getirilmişti.

Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeni baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 591 vaka tespit edildi, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 260 kişi ise iyileşti.

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

ALLAH NEREDEDİR?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı