Boğaziçi protestolarında Gezi'yi anımsatan eylemler

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanan Prof. Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ediyor.



Protestolardan, 2013 yılında meydana gelen Gezi Parkı olaylarını anımsatan görüntüler gelmeye başladı.



Gezi Parkı için protesto amaçlı yapılan yoga eylemine Boğaziçi'nde de rastlandı.



Dün bir araya gelen öğrenciler, Melih Bulu'yu yoga yaparak protesto etti.