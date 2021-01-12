Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Salgın, mücadelede tüm insanlığın aynı gemide olduğunu hatırlatmıştır.



Hiçbir ayrım yapmadan 156 ülkeye, 11 uluslararası kuruluşa tıbbi destek sağladık.



100 bin vatandaşımızı ülkemize getirirken, 38 bin yabancıyı da destek vermek suretiyle ülkelerine gönderdik.



Tüm bunları insanlık ailesine karşı kendimizi mesul hissettiğimiz için yaptık.



Yardım faaliyetlerimizi bundan sonra da devam ettireceğiz.



Aşı çalışmalarında elde edilen başarılar umudumuzu artırıyor.



Aşıyı vatandaşlarımıza gönüllülük esasına dayalı olarak uygulamaya yakında başlıyoruz.



İnsan deneyi aşamasındaki yerli aşılarımızı, gerekli onayların ardından milletimizle birlikte tüm insanlığa sunacağız.



Ayrıntılar geliyor...