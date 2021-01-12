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ABD Sözcüsü duyurdu! Hepsi iptal edildi!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, "bakanlıktaki geçiş süreci çalışmalarından dolayı" bu hafta içinde Belçika'nın başkenti Brüksel'e planlanan ziyaretini iptal ettiği duyuruldu.

Dünya / 12 Ocak 2021 Salı 22:29
ABD Sözcüsü duyurdu! Hepsi iptal edildi!

ABD Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus, konuyla ilgili açıklamasında, Bakanlığın görevi, Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın ekibine devretme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Ortagus, "Yumuşak ve gerektiği gibi bir geçiş sürecinin önümüzdeki 8 günde tamamlanması konusunda mutabıkız. Hem bakanlık hem de Seçilmiş Başkan Biden'ın ekibi, bu amaçla birkaç haftadır birlikte çalışıyor ve ortaya konulan iş birliği seviyesi ve gösterilen profesyonellikten memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Senatodaki kariyer yetkililerinin onay süreçleri tamamlanana kadar görevlere vekalet edecek yetkililerin belirlenmesi için çalışmaların çok yakından başlayacağını duyuran Ortagus, "Bu nedenle, Bakanın Avrupa seyahati dahil bu hafta planlanan tüm seyahatlerini iptal ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Pompeo'nun, bu hafta çarşamba günü Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesi planlanıyordu.

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