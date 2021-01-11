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WhatsApp hesap silme nasıl yapılır?

WhatsApp hesap silme işlemi için uygulamanız gereken adımları anlattık. Siz de WhatsApp hesabınızdan kurtulmak istiyorsanız, haberimizdeki basit adımları uygulayabilirsiniz.

Teknoloji / 11 Ocak 2021 Pazartesi 13:14
WhatsApp hesap silme nasıl yapılır?

WhatsApp hesap silme işlemi, son günlerde oldukça fazla kişi tarafından merak ediliyor. WhatsApp'ın 8 Şubat'ta yürürlüğe girecek yeni politikaları nedeniyle, artık kullanıcıların verileri Facebook ile paylaşılacak.

WhatsApp ekranı üzerine bildirim olarak düşen yeni sözleşmesi onaylamanız halinde, bütün verilerinizin Facebook ile paylaşılmasına izin veriyor olacaksınız. Sözleşmeyi onaylamadığınızda ise, 8 Şubat'tan sonra WhatsApp hesabınıza olan erişiminiz kesilecek. Ancak WhatsApp hesap silme adımlarını takip ederek, uygulamadan daha erken kurtulmanız da mümkün.

WhatsApp hesap kapatma işleminden sonra artık farklı alternatif uygulamalara yönelebilir ve daha az verinizin paylaşılmasını sağlayabilirsiniz. Peki WhatsApp hesap silme nasıl yapılır? Gelin bu sorunun cevabını birlikte verelim.

WHATSAPP HESAP SİLME NASIL YAPILIR
Öncelikle WhatsApp uygulamasını açın ve üstteki menüden 'Ayarlar' seçeneğine dokunun.



Daha sonra karşınıza çıkan menüden 'Hesap' seçeneğine dokunun.



WhatsApp hesap silme işlemi için, en altta bulunan 'Hesabımı sil' seçeneğine girin.



Ardından hesabınızı sileceğiniz ekran karşınıza çıkacak. Bu ekrandan hesabınızı silmek için öncelikle ülke kodunuzu ve telefon numaranızı girmeniz gerekiyor.

Türkiye'de yaşıyorsanız, ülke kısmının 'Türkiye' olarak seçildiğinden ve ülke kodunun '+90' olduğundan emin olun. Ardından WhatsApp hesap silme işlemi için, telefon numaranızı başında sıfır olmadan yazıp ve 'HESABIMI SİL' seçeneğine dokunun.



Tüm bu işlemleri eksiksiz olarak yerine getirdiğinizde, WhatsApp hesap silme işlemini tamamladınız demektir.

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