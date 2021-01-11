Savunma Sanayi Başkanı Demir duyurdu: 2021'de ilk teslimatlar yapılacak...

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, '2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak, Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak.' açıklamasında bulundu.



HİSAR-A ENVANTERE GİRECEK



SSB Başkanı Demir, '2021'de Hisar-A+ envantere girmeye devam edecek, Hisar-O+'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale gelecek' dedi.



SSB Başkanı Demir, 'Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak.' ifadelerini kullandı.