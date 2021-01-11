Mustafa Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun büyük tepki çeken “sözde cumhurbaşkanı” sözlerine yanıt verdi. Şentop, “sözde” kelimesinin gerçekte olmayan şeyler için kullanıldığını hatırlattı ve “Cumhurbaşkanının Anayasa’da bir çerçevesi var. Seçim yapılmış; hepimizin seçildiği bir seçim… Her kurumu itibarsızlaşmaya kalkarsak devlet diye bir şey kalmaz. Bu zararı bütün milletimize yapmış oluruz” dedi.