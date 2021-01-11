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Memura, işçiye, iş dünyasına tehdit... İşte zorba Kılıçdaroğlu'nun yalanını ifşa eden o video

Demokratik yönetim görünümü altında CHP'deki tek adamlığını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi faşist ve diktatöryel söylemleri ağzından düşürmüyor. Kılıçdaroğlu, kendisinin ve ekibinin "İktidarı destekleyen medya kuruluşlarına el koyacağız. İktidar ile çalışan şirketlerin mal varlıklarına el koyacağız. İktidar ile çalışan memurları işten atacağız." gibi tehditlerini inkar ederken, ortaya çıkan görüntüler CHP Genel Başkanının yalanını açık ediyor.

Güncel / 11 Ocak 2021 Pazartesi 12:57
Memura, işçiye, iş dünyasına tehdit... İşte zorba Kılıçdaroğlu'nun yalanını ifşa eden o video

Partisine oy vermeyen memuru, çiftçiyi tehdit eden CHP'nin tek adamı Kemal Kılıçdaroğlu, 'AK Parti'yi destekleyen iş adamlarının şirketlerine el koyacağız; muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız. Onlarla çalışan memurları işten atacağız. AK Parti'de görev yapanların mallarına el koyacağız.' Tam bir akıl tutulması. Böyle bir şey ağzımızdan hiç çıkmadı. Demokrasiyi bu ülkede koşulsuz savunan tek partiyiz, Sayın Erdoğan bunu iyi bil." dedi.

YALANI ORTAYA ÇIKTI
Yalan makinesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiası çok geçmeden çürüdü. Kılıçdaroğlu'nun inkar ettiği "İktidarı destekleyen medya kuruluşlarına el koyacağız. İktidar ile çalışan şirketlerin mal varlıklarına el koyacağız. İktidar ile çalışan memurları işten atacağız." gibi tehditler, ortaya çıkan görüntülerle açık edildi.

Ak PartiKemal Kılıçdaroğlu

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