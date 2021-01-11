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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, 2020'nin Ekim ayında 2019'un aynı ayına göre 0,7 puan azalışla yüzde 12,7'ye geriledi.

Ekonomi / 11 Ocak 2021 Pazartesi 10:34
İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2020 dönemi iş gücü rakamları açıklandı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu.

EKİM AYINDA GERİLEDİ
İşsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 14,8 oldu.

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