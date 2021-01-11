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İsmail Demir'den Hisar müjdesi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR-A+ ve HİSAR-O+ Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS) projeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Teknoloji / 11 Ocak 2021 Pazartesi 18:25
İsmail Demir'den Hisar müjdesi

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 2020 yılı faaliyetlerinin anlatıldığı toplantıda konuşan Prof. Dr. İsmail Demir, 2021 yılı içerisinde HİSAR-A+ Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (AİHSFS) teslimatlarının devam edeceğini ve HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS)'nin ise test faaliyetlerini tamamlayarak envantere girmeye hazır hale getirileceğini açıkladı.

Demir tarafından zikredilen ‘HİSAR-A+ Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (AİHSFS) teslimatları devam edecek' ifadesi, yerli hava savunma sistemi HİSAR-A+'ın resmen envantere girdiğini doğrular nitelik taşıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta, HİSAR-A+ AİHSFS'nin envantere giriş öncesi son atış testi düzenlenmiş ve test başarıyla sonuçlanmıştı.

Demir tarafından yapılan açıklamada, HİSAR Projesi'nin devamı niteliğinde olan ve ASELSAN, Roketsan ile TÜBİTAK-SAGE iş birliğinde geliştirilen SİPER Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi'ne ilişkin sistem ve alt sistem bileşenlerine ilişkin detay tasarımların, 2021 yılı içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Konuyla ilgili olarak Demir tarafından daha önce yapılan açıklamada, 'Tabi HİSAR-A ve HİSAR-O'da elde edilen tecrübeler de oraya aktarılarak sistemin inşası devam edecek. Şu anda bu üç proje elimizde ki dediğim gibi HİSAR-A+ ve HİSAR-O+, seri üretime çok yaklaştılar. Ama SİPER'in de hızlıca geliştirilmesi için ASELSAN, SAGE ve Roketsan, çok yakın bir iş birliği içinde çalışıyorlar. Bunun süresini mümkün olduğunca kısa vermeye çalışmıştık zaten yani 2022'ler gibi düşünüyorduk. Son bu pandemi ve ambargodan dolayı belki birkaç ay gecikmemiz olabilir. Onu da telafi etmek için çalışıyoruz' ifadelerine yer verilmişti.

İsmail Demir

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