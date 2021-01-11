Başkan Erdoğan kabineyi topluyor

Aşının konuşulduğu son aylarda halen kesin bir çözüm olmamasına karşın koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 05.00 itibarıyla yeniden sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kasım ayında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kararlar Kovid-19 ile mücadele gerekçesiyle o günden beri uygulamada.



2021'e koronavirüs vaka sayılarında ümitli bir tablo ile girilirken yılın ilk kabine toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşiyor. Toplantıda normalleşme takvimine dair de gündem başlıklarının olması bekleniyor. Kabinede okullarda yüz yüze eğitim, sokağa çıkma yasağının ne kadar süreceği, dış ilişkiler gibi birçok konu yer alırken gözler yine koronavirüsle ilgili kararlarda olacak



KASIM SONUNDAN BU YANA KISITLAMALAR DEVAM EDİYOR



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti. Türkiye genelinde hafta sonları kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı.



Koronavirüs mücadelesi kapsamda altıncısı 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Yeni bir karar alınıncaya kadar sokağa çıkma kısıtlamalarına devam edilecek.



GÖZLER YENİ KABİNE KARARLARINDA



Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, yeni yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Başkan Erdoğan'ın başkanlığı edeceği Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında gözler yeni tedbirler ya da alınacak son dakika kararlarında olacak bu çerçevede aşılama takvimi ve vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak normalleşme sürecine geçilip geçilmeyeceği konuşulacak.



NORMALLEŞME SÜRECİ EN KRİTİK BAŞLIK



Külliye'de yapılacak olan toplantının ana gündem maddesi normalleşme sürecine geçilip geçilmeyeceği olacak. Toplantıda, son 6 haftadır gerçekleşen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının vaka sayılarına yansıması masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın alınan tedbirlerin koronavirüs tablosuna yansıması ve aşının incelenme süreci hakkında bir sunum yapması planlanıyor.



BAKAN KOCA'DAN SUNUM



Bu kapsamda toplantıda, vaka sayılarındaki düşüşle beraber normalleşme sürecine geçilip geçilmemesi konusunda değerlendirmeler yapılacak. Toplantıda Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumu da anlatacak.



REFORMLAR DA MASADA



AB ile açılan yeni sayfanın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçtiğimiz günlerde AB Dönem Başkanlığını yürüten Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaptığı ziyaretle ilgili toplantıda değerlendirme yapacağı belirtiliyor. Toplantıda, yeni ABD başkanı Joe Biden döneminde atılacak adımlar da gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından çalışılmaya başlanan ekonomi ve hukukta yapılacak reformlar da toplantının bir diğer konu başlıkları arasında.



YÜZ YÜZE EĞİTİM



Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde gözlerin çevrileceği diğer önemli hususların başında da eğitim gelirken yüz yüze eğitimin kesin olarak başlamasına dair alınacak karar da merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili çalışmaların anbean takip edildiği vaka, risk gibi birçok durumun göz önünde bulundurularak yüz yüze eğitim için okullarda öğretim sürecinin yeniden başlaması için ellerinden geleni yaptıklarını açıklamıştı.



ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA "KEŞKE DEMEK İSTEMİYORUZ"



Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta basın mensuplarının sorularına yanıt verirken kendisine yöneltilen yeni tedbir mi yoksa esneme mi yönündeki sorulara "Burada vatandaşımızın sağlığını korumak için ne kadar hassasiyet gösterebilirsek en üst düzeyde bunu göstermek zorundayız. Yarın "Keşke bunu da yapsaydık" ya da "Neden bunu yapmadık" demek istemiyoruz. O nedenle biraz daha sabredecek bu koronavirüsten birlikte kurtulacağız inşaAllah" demişti.



BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN MİLLETE SESLENECEK



Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 2021'in ilk toplantısını yapacağı bugünün ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirleri, yüz yüze eğitim ve reform süreçlerine ilişin merak edilenleri cevaplamak için akşamüzeri kameralar karşısına geçerek millete seslenecek.