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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

Başkan Erdoğan, kendisi için 'sözde Cumhurbaşkanı' diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na millete sesleniş konuşmasında sert sözlerle yüklendi.

Güncel / 11 Ocak 2021 Pazartesi 19:46
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

Türkiye gündemine bomba gibi düşen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a karşı kullandığı skandal sözleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine millete sesleniş konuşması sırasında sert tepki gösterdi. 

Erdoğan konuya ilişkin şu sözleri kullandı:

'Türkiye uğradığı tüm saldırılara rağmen kararlılıkla yolunda devam ettikçe önümüzde yeni tuzaklar kurulmaya çalışıldığını görüyoruz. Bir süredir hiçbir rasyonel temeli olmayan siyasi ve sosyal kaos çıkarma denemeleridir. Bu gayretler vesayetin etkisinin kırılıp, milli iradenin güçlendirilmesi konusunda kat ettiğimiz mesafedir. Bu ülkede kimin cumhurbaşkanı seçileceği konusunda milletin temsilcileri yerine vesayetin dayattığı günleri geride bırakmıştır.

Böylesine büyük devrimi hala içlerine sindiremeyenler sancılarını farklı görüntüler, bahaneler altında dışa vuruyor. Bizzat kendisi bir kaset komplosu ile işbaşına gelen, partisi içinde taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerini görmezden gelen sözde genel başkanının sancısının sebebi budur. Bunları derdi millet, milli iradedir. Bunlara oy vermeyen hakim sözde hakim, öğretmen sözde hakim, çiftçi sözde çiftçidir.

Türk demokrasisi millete ve onun temsilcilerine onun hakareti siyaset zanneden bu çukur zihniyeti hak etmiyor. Teröriste terörist demekten aciz bu sözde genel başkanını öncelikle CHP'li seçmenin sağduyusuna sonra da aziz milletimizin irfanına havale ediyoruz.

Terör örgütlerinin eylemlerini gizli veya açık şekilde destekleyenler büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını engellemek için çırpınıyorlar. Harekatların ruh dünyalarında yer açtığı sarsıntıyı bu şekilde dışa vuruyorlar. Bir dönem kendi topraklarına sahip çıkmakta zorlanan ülkeden bölgesel ve küresel düzeyde saha ve masada hakim olmuş bir ülke olmamızı hazmedemiyorlar' 

Kemal Kılıçdaroğlu

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