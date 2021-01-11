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ABD'de flaş gelişme! Görev süresi sona erdi!

ABD 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının şokunu yaşarken, Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde son dakika bir gelişme yaşandı. Sitede Başkan Trump ve Yardımcısı Mike Pence'in görev sürelerinin 11 Ocak itibarıyla sona erdiği bilgisi yer aldı.

Dünya / 11 Ocak 2021 Pazartesi 23:58
ABD'de flaş gelişme! Görev süresi sona erdi!

Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinin hacklenmiş olabileceği belirtilirken, sosyal medyada "istifa etmiş olabilecekleri" yolunda yorumlar da yer aldı. Twitter'da dolaşan iddialar arasında, sitedeki bu bilginin Trump karşıtı bir çalışan tarafından girildiği de öne sürülüyor.



Sitede Donald Trump'ın biyografisinin yer aldığı bölümde, sadece Başkan'ın görev süresinin dolduğu bilgisi kullanıldı. Sayfanın farklı zamanlarda en az iki kez değiştirildiği aktarıldı. Dünya medyası, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bilgi istedi. Yetkili kurumlardan henüz bir açıklama gelmiş değil.

Haberin sosyal medya ve geleneksel medyada yayılmasının ardından sayfa erişime kapatıldı. Sayfada yer alan bilgide, "Üzgünüz, bu site şu anda teknik sorunlar yaşıyor. Lütfen birkaç dakika sonra yeniden deneyin" ifadesi yer aldı. Buzzfeed'in haberine göre; Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sitedeki Trump ve Pence biyografilerinin değiştirilmesine ilişkin soruşturma başlatılması talimatı verdi. Buzzfeed, olaya ilişkin bilgi sahibi diplomatlara dayandırdığı haberinde, "değişiklikleri hoşnutsuz bir personelin yaptığını" aktardı. Diplomatlardan biri, kapalı sistemin 'hack'lenmesinin imkansıza yakın olduğunu ifade etti.

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