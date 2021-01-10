İstanbul için sarı alarm!

Valilikten yapılan açıklama doğrultusunda; İstanbul'da hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman kuvvetli olmasının beklendiği ifade edilirken yine İstanbul ili için sarı uyarı alarmı verildi. Yapılan açıklamada; 9-10 Ocak için 'Hava durumu potansiyel tehlikedir' ifadesi kullanıldı. Peki; 10 Ocak 2021 bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu!



İSTANBUL İÇİN 'SARI UYARI' ALARMI!



Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, İstanbul'da hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.



Açıklamada, 'Marmara Bölgesi'nde hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman etkisini artırarak İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.' ifadesi kullandı.



Açıklamada, 9-10 Ocak için 'sarı' olarak belirtilen meteouyarı koduna ilişkin, 'Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.' bilgisi verildi.



HAVA NASIL OLACAK?



MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



EDİRNE 5°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL 8°C, 10°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 4°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



SAKARYA 11°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile, bu akşam saatlerinde Aydın ve Muğla çevreleri, bugün bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR 6°C, 15°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DENİZLİ 11°C, 18°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



İZMİR 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı sağanak yağışlı



MANİSA 13°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 5°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA 14°C, 20°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



HATAY 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA 8°C, 14°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ANKARA 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ÇANKIRI 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KONYA 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu



BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 8°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DÜZCE 10°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KASTAMONU 4°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ZONGULDAK 9°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



AMASYA 5°C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



RİZE 8°C, 17°C

Parçalı bulutlu



SAMSUN 11°C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



TRABZON 11°C, 16°C

Parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ERZURUM -9°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS -17°C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu



MALATYA -1°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN -6°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



DİYARBAKIR -3°C, 13°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP 1°C, 14°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT 3°C, 12°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA 7°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

