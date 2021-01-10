İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden özür dilemeli

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı twitter üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin sözlerine sert tepki gösterdi.



'ACZİYETİN GÖSTERGESİ'



Altun, Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir' ifadelerini kullandı.



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