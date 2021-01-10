Boğaziçi gösterilerinde muhalefetin rolü!

Gazeteci-Yazar Hüseyin Gülerce, Beyaz TV'de her Pazar canlı olarak yayınlanan ve sunuculuğunu Türker Akıncı'nın yaptığı 'Ortak Akıl' programında Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayları değerlendirdi.



Yapılan eylemlerin provokasyondan başka bir şey olmadığına ve Başkan Erdoğan'ın da söylediği gibi Gezi vb defalarca kez yaşadığımız bu tarz durumların olduğuna değinen Gülerce, 'Durumun rektörle hiçbir ilgisi yok, hedef Cumhurbaşkanımız. Gezi'de nasıl ağacı bahane ettilerse burada da atamayı bahane ettiler ' dedi.



