AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletin iradesine ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden meşru makama saldırdığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yakışıksız sözlerine tepki gösteren Çelik, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:



'Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demesi demokrasiye ve milli iradeye saygısızlıktır. Kılıçdaroğlu, milletimizin iradesine ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden meşru makama saldırmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun seçimle işbaşına gelmiş Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile 12 Eylül darbe rejimini mukayese etmesi ise milletimizle, demokrasiyle ve hukukla kavga etmektir. Kılıçdaroğlu bu sözleriyle 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi ile kavga etmektedir. Kılıçdaroğlu siyasi ahlakla bağdaşmayan bu sözleri ile milletimizin iradesine saldırmıştır. Milletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir. Tüm milletimiz şimdiye kadar olduğu gibi, meşru Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık edenlere gereken dersi vermeye devam edecektir.

Altun: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeli



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki göstererek, özür dilemesini istedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, 'Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir' ifadelerini kullandı.



Sayın Cumhurbaşkanımız meşru ve demokratik seçimlerle seçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni en yüksek düzeyde temsil eden meşru Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanımızdan 'sözde Cumhurbaşkanı' diye bahseden kişi demokrasi düşmanı olduğunu itiraf etmiş olur. Girdiği her seçimi kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nun, girdiği her seçimi kazanmış Cumhurbaşkanımıza demokrasiye ve hukuka aykırı şekilde hitap etmesi 'Yassıada zihniyeti'nin göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir.



NUMAN KURTULMUŞ'TAN TEPKİ:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'ta Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurtulmuş: 'Girdiği tüm seçimlerden mutlak bir galibiyetle çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' diyerek demokrasiye ve millet iradesine karşı alenen düşmanlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük cevabı aziz milletimiz 2023'de verecektir.' ifadelerini kullandı.



ADALET BAKANI GÜL'DEN TEPKİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Sözde Cumhurbaşkanı' ifadesine tepki gösterdi.



Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:



'Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımız için 'sözde' diyerek hitap etmek, milli iradeye yönelik büyük bir hazımsızlık ve saldırıdır. Millet bu hazımsızlığa sandıkta cevabını gene verecektir.'