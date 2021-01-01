Tuzla'da büyük yangın!

Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. Yangın nedeniyle yükselen kara dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. Çıkan yangın kontrol altına alındı.



YOĞUN DUMAN OLUŞTU



Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.



Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Ekipler yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü.



DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



Tuzla'da bulunan bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.



Tuzla'da bir fabrikanın bahçesinde bulunan malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm bahçeyi sararken olay çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika bahçesinde çıkan yangın ise havadan görüntülendi.



Alınan bilgiye göre, Tepeören Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerindeki bir iş yerinin, kimyasal maddeler ve geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı açık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.



Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.



Bu arada iş yerine ait bazı araçlar da yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

