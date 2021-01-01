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ABD, F-35'lerin üretimini süresiz durdurdu!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 398 milyar dolar değere sahip F-35 programının tam kapasiteli seri üretimini askıya aldı. Düşük hızlı seri üretim (LRIP) ise devam edecek.

Güncel / 01 Ocak 2021 Cuma 19:11
ABD, F-35'lerin üretimini süresiz durdurdu!

retim bandına oturduğu ilk günden beri sürekli bir aksilik ile karşılaşan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

DÜŞÜK HIZDA SERİ ÜRETİM DEVAM EDECEK

Bloomberg'te yer alan habere göre Pentagon, F-35'in halen devam eden düşük seviye üretim fazından tam kapasite seri üretim fazına geçişini süresiz erteledi. Pentagon'un Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord'un Sözcüsü Jessica Maxwell, düşük hızlı seri üretimin (LRIP) ise devam edeceğini söyledi. Çok ortaklı F-35 programı 398 milyar dolar değere sahip.

SİMÜLASYON TESTLERİ BİR TÜRLÜ YAPILAMIYOR

Habere göre; Kovid-19 pandemisi sebebiyle zora giren programda, uçağın "tam harbe hazır (FOC)" ilan edilebilmesi için girmesi gereken simülasyon testleri 2017'den beri bir türlü yapılamıyor.

ÇİN VE RUS SİSTEMLERİNE KARŞI ETKİNLİĞİ ÖLÇÜLEMİYOR

Bu sebepten ötürü Çin ve Rus hava savunma sistemlerine ve uçaklarına karşı etkili olup olmadığı tespit edilemiyor. Haberde, simülasyonların 2021'in ortasında başlayabileceği aktarıldı.

TESLİMATTA GECİKMELER YAŞANABİLİR

F-35 programı kapsamında üretilmesi öngörülen 3 bin 200 uçağının 600'dan fazlası teslim edildi. Uçak, ABD dahil olmak üzere 9 ülkenin silahlı kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Bu karar ile birlikte, çok sayıda ülke tarafından sipariş edilen jetin teslim işlemlerinde gecikmeler yaşanması bekleniyor.

2020'DE HEDEFLER TUTMAMIŞTI

F-35'lerin üreticisi konumundaki Amerikan Lockheed Martin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle 141 adet olan 2020 F-35 teslim hedeflerinin tutmayacağını, yılı toplam 123 adet teslimle kapatacaklarını duyurmuştu.

TÜRKİYE'NİN ÇIKARILMASI PLANLARI ALT ÜST ETTİ!

Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri vermeyen ABD, kendisi de F-35'leri kullanamaz hale geldi. Pentagon, 398 milyar dolarlık F-35 projesinde üretimi teknik sorunlar nedeniyle süresiz askıya aldı. F-35'lerin üretiminin 2017'den bu yana sürekli ertelenmesi kafaları karıştırdı.

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