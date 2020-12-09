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Şimdi Macron düşünsün! Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği görevine, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un okul arkadaşı Ali Onaner'i atadı. Fransız medyası haberi 'barış dalı' olarak yorumladı.

Güncel / 09 Aralık 2020 Çarşamba 09:51
Şimdi Macron düşünsün! Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken atama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 54 büyükelçinin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Özellikle ABD, Fransa, Almanya ve Suudi Arabistan'da yapılan yeni atamalar oldukça önem taşıyor.

Macron'un okul arkadaşı Paris büyükelçisi oldu

Son dönemde ilişkilerin gergin olduğu Fransa'ya yapılan atama da dikkat çekti. Tunus Büyükelçisi Ali Onaner bundan sonra Paris'te görev yapacak.

Onaner, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un okul arkadaşı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron'u tebrik etmiş, bir de fotoğraflarını paylaşmıştı.

Fransız medyası da bu atama kararını 'barış dalı' olarak yorumluyor. Haftalık haber dergilerinden La Point gelişmeyi, 'Macron'un dostu Onaner Paris Büyükelçisi olarak atandı' başlığıyla duyurdu.

Fransa'nın siyasi liderlerinin ve önemli yöneticilerinin mezun olduğu en prestijli yüksek okullarından Ulusal Yönetim Okulu'nda Onaner ile Macron'un 2002-2004'te birlikte eğitim gördüğünü belirten Le Point, mükemmel seviyede Fransızca konuşan Onaner'in Tunus Büyükelçiliği sırasında Türkiye'nin Libya pozisyonunu net bir şekilde savunduğunu işaret etti. Fransa Libya konusunda Türkiye'nin aksine darbeci Hafter güçlerine destek veriyor.

AlmanyaFransaLibyaMevlüt ÇavuşoğluSuudi Arabistan

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