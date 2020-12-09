Logo baskılı mikrofon süngeri nerede yapılır?

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; firmamız ile iletişime geçerek logo baskılı mikrofon süngeri bastırabilirsiniz. Logo dışında da istediğiniz imajı sünger üzerine baskı yöntemi ile uygulayabiliriz.



Firmamız bu konuda tecrübelidir. Web sitemizde yer alan referanslar bölümünden çalıştığımız kurumları ve daha önce yaptığımız işleri görebilirsiniz. Aynı şekilde daha önce pek çok firma için bastığımız logo baskılı mikrofon süngeri ürünlerini de inceleyebilirsiniz.



Farklı İşler İçin Logo Baskılı Mikrofon Süngeri Baskısı



Logo baskılı mikrofon süngeri farklı işler için uygulanabilir. İster bir Youtube kanalınız olsun, ister bir televizyon kanalınız ya da işletmenizin öze yayın ekranı... Sadece bize istediğiniz baskının resmini göndermeniz yeterlidir. Sizin işiniz için uygun olan logo baskılı mikrofon süngeri bizim tecrübelerimize emanettir.



Öte yandan farklı sünger çeşitleri bulunur. En çok kullanılan logo baskılı mikrofon süngeri şekli yuvarlak ve elips olan süngerlerdir. Bu ürünler gerek televizyon gerek de Youtube kanalları tarafından sıklıkla tercih edilir. Özel işletmeniz için de uygundur. Bundan başka köşeli mikrofon süngeri de bulunur. Ayrıca uzun ve silindir şeklinde olan süngerler de bulunmakla birlikte, bunlar daha çok haber kanalları tarafından tercih edilir.



Kurumsal Kimlikte Logo Baskılı Mikrofon Süngerinin Önemi



Kurum kimlik çalışmalarında mikrofon süngerinin önemi büyüktür. Videolarınızı izleyen kişiler mikrofonunuzu direkt olarak görür. Siz de bu mikrofonun üzerinde yer alan süngere firmanız ya da kanalınızın logosunu bastırarak daha özenli bir görünüm verebilirsiniz. Böylece işinize verdiğiniz önemi de göstermiş olursunuz. Bu sayede kanalınız ya da firmanızın itibarı için olumlu bir hamle yapmış olursunuz.



Kurumsal kimlik dışında reklam faaliyetleri için de önemlidir. Mikrofona bakan kişiler süngerinde üstünde yer alan logoyu da görürler. Dolayısıyla siz de logonuzu, videonuzu izleyen kişilerin hafızasına kazıyabilirsiniz. Bu da logo baskılı mikrofon süngeri yaptırmanın önemini ortaya koymaktadır.



Logo Baskılı Mikrofon Süngerinin Faydaları



Logo baskılı mikrofon süngerinin faydaları sadece reklam ve kurumsal kimlik çalışmalarından ibaret olmayıp, ses kalitesi noktasında da öne çıkar.



Logo baskılı mikrofon süngeri kullandığınız zaman kayda girebilecek hafif şiddetteki seslere karşı önlem almış olursunuz. Özellikle dışarıda kayıt yapıyorsanız, rüzgar sesi sizi en çok zorlayan etmenlerden biri olarak ön plana çıkar. Logo baskılı m ikrofon süngeri kullanarak hafif düzeydeki rüzgar sesinin kayda girmesini önleyebilirsiniz. Böylece daha net ve izleyenleri ya da dinleyenleri rahatsız etmeyen ses kalitesi yakalayabilirsiniz.



Sadece rüzgar ya da diğer seslere karşı değil, darbeye karşı da önlem niteliğindedir. Bu da, mikrofon süngerlerinin ses kalitesi dışında koruma görevi gördüğünü de ortaya koyar. Mikrofon dediğimi bu cihazlar düşme ya da darbe alma gibi olaylara karşı çok güçlü değildir. Kırılabilir ya da çatlayabilirler. Bu da yeni bir maliyet anlamına gelir. Logo baskılı mikrofon süngeri kullanarak bu riski aşağıya çekebilirsiniz. Süngerler yumuşak bir yapıya sahiptir ve dolayısıyla düşme ya da çarpma gibi olaylar esnasında darbenin şiddetini daha aşağı seviyelere çekebilir.



İstediğiniz logo baskılı mikrofon süngeri için bizimle iletişime geçin!





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