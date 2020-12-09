Kılıçdaroğlu tecavüze sessiz kalma!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), son dönemde ortaya çıkan taciz ve tecavüz skandallarıyla çalkalanırken parti yönetiminin bu konudaki suskunluğu her kesimden tepki çekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde yaşanan taciz ve tecavüz skandallarıyla ilgili sessiz kalmasına hem partinin içindeki muhaliflerden hem de parti tabanından tepki yükseliyor. Bu tepkilere bir yenisi daha eklendi.







KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI: TECAVÜZE SUSMA



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun rezaletlerle ilgili suskunluğuna tepki olarak internette 'tecavuzesusma. com' adresi açıldı. İnternet sitesinde Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 15 gün önce patlak veren 8 ayrı taciz ve tecavüz skandalı karşısındaki suskun kaldığı süre, işleyen bir kronometre ile saniye saniye gösteriliyor. 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki seri tecavüzlere sessiz kalıyor' ifadesine yer verilen sitede Kılıçdaroğlu'na 'Tecavüze Susma, Sesini Yükselt' çağrısında bulunuluyor. Sitede ayrıca 'Neler Olmuştu' başlığı altında CHP'li ilçe teşkilatlarında yaşanan taciz olaylarına ve rezaletin ortaya çıkmasının ardından yaşanan gelişmelere de yer veriliyor. İstanbul'da CHP'nin Maltepe, Ümraniye, Sultangazi, Esenler, Avcılar ve Şişli ilçe örgütleri ile Sivas ve Tokat'ta yaşanan 8 ayrı olaya dair basında çıkan haberler bulunuyor. İşte o skandallar zinciri:



8 AYRI REZALET



Maltepe CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün, 23 yaşında genç bir kızı zorla bir restorana kapatarak taciz ettiği ortaya çıktı.



Avcılar İlçe Teşkilatı'nın eski üyesi Özlem Hanelçi, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları olan Yasin I. ve Özgür A.'nın farklı tarihlerde ahlaksız tekliflerine maruz kaldığını açıkladı.

Ümraniye CHP Gençlik Kolları üyesi 20 yaşındaki D.A., CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı Güven Ömür Alkan tarafından tacize uğradığını iddia etti. Alkan'a 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.



CHP Sultangazi İlçe Başkanı M.P.'nin 'Sana yardım edeceğim' diyerek ofisine çağırdığı kadına tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürüldü. CHP yine 3 maymunu oynadı.

Eski CHP Tokat Milletvekili Feramüz Şahin, evli bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı U.G Y.'nin, işe aldırdığı yengesine tacizde bulunduğu ortaya çıktı.

Skandallar İstanbul'la sınırlı kalmadı. Benzer olaylar Tokat ve Sivas'ta da yaşandı.



KILIÇDAROĞLU'NDAN ÜÇLÜ STRATEJİ: SESSİZ KAL, ÖRT, UNUTTUR



Parti içinde yaşananan taciz ve tecavüzlere bugüne kadar hiç değinmeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun üç yönlü bir strateji izlediği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun stratejisini, 'sessiz kal', 'parti içinde olayların üstünü ört' ve 'kamuoyuna unuttur' şeklinde planladığı kaydediliyor. Kılıçdaroğlu benzer stratejiyi CHP'li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen S. adlı kadını 2 ay boyunca tehdit ederek cinsel istismarda bulunması olayında da kullanmıştı. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacağı yönündeki haberin yalan olduğunun ortaya çıkmasının ardından da aynı taktiği izlemişti.