Dünya gündemine oturan kasaba! 'Burayı terk edin' çağrıları yapılıyor...

İsviçre'de, ikinci dünya savaşından kalan bir yeraltı deposunda bulunan 3 bin 500 tonluk mühimmat deposunun boşaltılması için kasaba sakinlerinin 10 yıllığına kasabayı terk etmeleri istendi. İkinci Dünya Savaşının üzerinden 75 yıl geçmesine rağmen hala mühimmat olan yerler ortaya çıkarken muhmimmat olduğu bilinen yerlerdeki tehlikeler de devam ediyor.



1949 ve 1986 yıllarındaki teftişlerde büyük bir tehlike teşkil etmediği belirtilen depo ile ilgili son rapor, deponun her an patlayabileceğini belirtirken kasaba sakinlerinin en az 10 yıl boyunca kasabadan ayrılmaları kararı alındı.



Yeraltı deposunda son iki yıldır yapılan çalışmalarda elde edilen risk değerlendirmesine göre, deponun durumunun mevcut güvenlik yönetmeliklerine göre 'kabul edilemez' riskler içerdiğini söyledi.



Kasabada 1947 yılında 7 bin ton mühimmat dolu depoda patlama yaşanmış, patlamada mühimmatın yarısı patlayarak 9 kişinin ölümüne sebep olmuştu.



Mitholz kasabasındaki mühimmat deposu, 2.Dünya Savaşı sırasında resmi olarak tarafsız olan İsviçre'nin saldırıya uğraması, askerlerinin dağlık yerlerde saklanmaları ve Alp dağlarına dağılmış bir yeraltı cephanesi ağından yararlanmaları için İsviçre askeri stratejisinin bir parçası olarak oluşturulmuştu.



Bölgede yer alan demiryolu ve otobanların da güvenliğinin sağlanması amacıyla, patlayıcıların depodan çıkarılma operasyonunun 2030 yılına kadar başlaması öngörülmezken hükümetten yapılan açıklamada, 'Güvenlik nedenlerinden dolayı, Mitholz sakinlerinin de tahliyenin seyrine bağlı olarak 10 yıldan fazla bir süre bölgeden uzaklaşmaları gerekiyor' ifadelerine yer verildi.



Ayrıca hükümet, tüm operasyonun 500 ila 900 milyon İsviçre Frangı (463-835 milyon euro) arasında bir bedele tamamlanmasını beklediklerini açıkladı. Şubat ayında Euronews tarafından aktarılan görüntülerde, bölgeden çıkarılan mühimmatlar göze çarpmıştı.