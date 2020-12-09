CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na salvolar!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içinde tepkiler çığ gibi büyüyor. Gerek yaşanan taciz skandallarına sessiz kalınması gerekse yönetimsel olarak birbirini takip eden başarısızlıklar CHP içinde ipleri kopma noktasına getirdi.



KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUK SEVDASI!



Bir çok parti içi isimden tepki alan Kılıçdaroğlu yönetimine bir eleştiride CHP Ankara Yenimahalle Meclis Üyesi Selim Kaptanoğlu'ndan geldi. Kaptanoğlu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Parti içindeki yönetimsel başarısızlıklara dikkat çeken Kaptanoğlu, 'Genel başkanlar 8 kez 10 kez seçim kaybettiği halde koltuklarını bırakmıyorlar' dedi.



