Başkan Erdoğan'dan ırkçılık paylaşımı!

Başakşehir Futbol Kulübü ve Fransız takımı Paris Saint Germain arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında büyük bir skandal yaşandı. Başakşehir teknik ekibinde yer alan eski futbolcu Pierre Webo'ya maçın Rumen 4. hakemi tarafından ırkçı ifadeler kullanıldı. Başkan Erdoğan'da konuyla ilgili Twitter'dan bir paylaşım yaptı.