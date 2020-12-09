Başkan Erdoğan'dan ırkçılık paylaşımı!

Başakşehir Futbol Kulübü ve Fransız takımı Paris Saint Germain arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında büyük bir skandal yaşandı. Başakşehir teknik ekibinde yer alan eski futbolcu Pierre Webo'ya maçın Rumen 4. hakemi tarafından ırkçı ifadeler kullanıldı. Başkan Erdoğan'da konuyla ilgili Twitter'dan bir paylaşım yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi maçındaki ırkçılık skandalı ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız" ifadelerini kullandı.