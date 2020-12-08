USD (Alış - Satış) : 7,81 - 7,82 EURO (Alış - Satış) : 9,46 - 9,48

Yılbaşında 4 günlük kısıtlama olacak mı?

Son dönemlerdeki en çok merak edilen soruları yanıtlayan Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, aşı çalışmaları ve yılbaşındaki kısıtlamalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Güncel / 08 Aralık 2020 Salı 18:34
Yılbaşında 4 günlük kısıtlama olacak mı?

Faz 3 çalışmalarının değerlendirilmesiyle geçici erken kullanıma izni verileceğini ve aşının kullanıma başlanacağını belirten Kayıpmaz, incelemenin yaklaşık iki hafta süreceğini ve aşılamanın 25 Aralık'tan itibaren risk grupları başta olmak üzere başlayacağını söyledi.

AŞILARIN BAŞARI ORANLARI DÜŞER Mİ?

Aşıların başarı oranlarını değerlendiren Kayıpmaz, "Aşılarda yüzde 60 oranını geçen aşıları başarılı olarak kabule edebiliriz. İlk yapılan değerlendiremelerde elde edilen verilerde aşıların yüzde doksan oranında koruma sağladığı belirtildi. Toplumumuzun %60'ından fazlasında bağışıklık olursa hastalığa karşı kendimizi güvende hissederiz. Aşı en güçlü araç. Toplumsal bağışıklığı sağlamanın en güçlü yolu aşı… Bu nedenle aşıya karşı tepkili olmamalıyız." dedi.

ÜÇ KURALIN YANINA AŞIYI DA EKLİYORUZ

Kayıpmaz sözlerine şöyle devam etti; "Koronavirüsle birlikte aşıların hızlı bir şekilde hayata geçmesi bazı tartışmaları ortaya çıkardı. Bir insanı hastalanmadan koruyabiliyorsanız siz başarıya ulaşmış demeksinizdir. Korunma için temizlik, maske, mesafeyle birlikte son olarak aşıyı ekledik. Bazı kesimler eleştirel gözle bakıyor. Masa başında eleştirmek çok kolay, sahaya indiğimizde 'Keşke bu hastalığa yakalanmadan aşıyı vurulabilseydik' diyen çok hasta var. Aşı konusunda Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı'nın sözlerine itibar etmeliyiz. Sevdiklerimiz için kendimiz üçün bu üç kuralın yanına aşıyı da ekliyoruz."

AŞI ZORUNLU MU OLACAK?

Aşının zorunlu olup olmayacağı konusunda önemli açıklamalarda bulunan Kayıpmaz, "Uluslararası hava yolu şirketleri, "Yolcularımızdan aşı belgesi istesek mi?" diye düşünüyorlar. Yaptığım açıklamalarda; risk grubundaki kişiler için aşısının zorunlu olması ve Hayat Eve Sığar uygulamasındaki HES kodu gibi, diğer insanların haklarının korunması için bu tarz bir uygulamanın olması gerektiğini belirttim. Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına göre aşı zorunlu olmayacak. Dünyanın birçok ülkesinde riskin azaltılması açısından bazı kararlar alınabilir." dedi.

ARTIŞ HIZI AZALDI ANCAK…

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz vaka sayılarını değerlendirerek "Sağlık kapasitesinin üstündeki yük yeni hasta sayısı ve ağır hasta sayısındaki artış hızı azaldı. Bu önemliydi. Ancak korkutan veriler de var. 203 kişi yaşamını kaybetti. Her gün bir afet olduğunu ve 200 kişinin hayatını kaybettiğini duysak ne kadar üzülür değil mi? Bu durum da aynı şekilde değerlendirilmeli. Kısıtlama ve tedbirlere uyulması durumunda 30 binin üzerindeki vaka sayılarının düşer."dedi.

MİSAFİRLİĞE GİTMEYİN!

En önemli bulaş noktasının aile için buluşmalar ve kapalı alanlar olduğunu belirten Kayıpmaz "Hastalık sadece bize tanımadığımız kişilerden bulaşmıyor. Aynı zamanda çevremizden de alıyoruz. Şu an son zamanlardaki verilere baktığımızda aile içi buluşmaların riskli olduğunu görüyoruz. İnsanların ev içindeki toplanmaları devam ettirmesi durumunda risk artar. İyi havalandırılmamış kapalı ortamlarda virüs yayılmak için ortam bulur. Bu alanlarda maskeli dahi olsanız hastalığı birbirinize bulaştırma ihtimaliniz var. Önümüzdeki günlerde buna dikkat etmek gerek. Misafirliğe gitmeyin veya siz çağırmayın." dedi.

YILBAŞINDA DÖRT GÜNLÜK KAPAMA OLACAK MI?

Yılbaşında dört günlük bir kapanma olup olmaması en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz " Daha önce Bilim Kurulu'nda bu konu tartışıldı. Ancak önümüzde zaman var. Açık konuşmak gerekirse, cuma akşamı saat dokuzdan pazartesi sabah beşe kadar bir kısıtlama söz konusu. 1 Ocak'ta sabah beşten akşama dokuza o kadar olan gündüz kısmı bir de perşembe günü sabah beşten akşam dokuza kadar olan gündüz kısmı var. Yılbaşı insanların aileleriyle, sevdikleriyle birlikte geçirmek istediği bir etkinlik. Bu durum hastalığı artıracaktır. Bu nedenle önümüzdeki günlerde konuyla ilgili değerlendirme yapılacaktır" dedi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

KUR'AN ALLAH'IN SÖZÜMÜDÜR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı